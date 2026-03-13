Рекордна жега в Калифорния през март, очакват се 32 градуса по Целзий

2728
Лос Анджелис СНИМКА: Pixabay

Ранна гореща вълна обхвана Южна Калифорния в средата на март, изненадвайки местните жители и туристи с нетипично високи температури за този период от годината.

Синоптиците съобщиха, че термометрите в региона могат да достигнат до 32 градуса по Целзий, като има вероятност да бъдат счупени дневните рекорди. Националната метеорологична служба издаде предупреждение за горещини за Лос Анджелис, валидно от четвъртък сутринта до петък вечерта, информира Би Ти Ви.

Много хора се стекоха към брега на океана в Санта Моника, където слънцето и високите температури привлякоха както местни, така и туристи. 

В публикация в социалните мрежи кметът на Лос Анджелис призова жителите и туристите да се хидратират и да търсят прохладни места, за да се предпазят от високите температури.

Тази ранна гореща вълна подчертава нетипичните климатични условия, които все по-често се свързват с глобалното затопляне и оказват влияние върху ежедневието на хората в региона.

