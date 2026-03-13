ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22466468 www.24chasa.bg

Майка и тримата ѝ синове остават в ареста за бомбата в посолството на САЩ в Норвегия

Арест СНИМКА: Pixabay

Норвежкият съд наложи мярка задържане под стража за около четири седмици на трима братя и тяхната майка по подозрение в участие в бомбеното нападение срещу посолството на САЩ в Осло, предаде Ройтерс.

Миналата неделя дипломатическата мисия бе разтърсена от взрив, а впоследствие органите на реда съобщиха, че са задържали вероятните извършители. Те бяха обвинени в извършване на терористичен акт с цел убийство или причиняване на значителни материални щети.

При силната експлозия на самоделното взривно устройство, която избухна в ранното утро на неделния ден, пострада входът на консулския отдел на посолството, но нямаше жертви и ранени, посочиха норвежките власти, цитирани от БТА.

Единият от тримата задържани е признал, че е заложил бомбата, а останалите заподозрени отричат да са замесени, казаха адвокатите им.

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

