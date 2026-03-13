Дронове поразиха пакистанската столица Исламабад

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко три безпилотни летателни апарата поразиха тази вечер столицата на Пакистан – Исламабад – очевидно в отговор на въздушните удари през изминалата нощ дълбоко в територията на Афганистан. Атаката е сигнал за рязко изостряне на напрежението между двете съседни страни след седмици на боеве по границата, предаде ДПА.

Два безпилотни летателни апарата бяха свалени от системите за противовъздушна отбрана на Пакистан, докато третият е ударил жилищен комплекс, принадлежащ на пакистанските разузнавателни служби, в покрайнините на Исламабад, съобщиха представители на разузнаването пред ДПА, цитирани от БТА.

Един човек е ранен при удара срещу жилищния комплекс.

Министерството на отбраната на Афганистан съобщи, че тази сутрин е предприело атаки с дронове срещу военни съоръжения в Пакистан.

При отделна атака два дрона удариха военновъздушна база в град Кохат в североизточната част на Пакистан. При нападаението са ранени най-малко трима души, съобщиха властите.

Атаките бяха извършени, след като изтребители на Военновъздушните сили на Пакистан нанесоха удари на най-малко пет места дълбоко в Афганистан, уточниха официални представители.

Една от целите е била в провинция Кандахар, крепост на афганистанските талибани.

Говорителят на афганистанските талибани Забиула Муджахид съобщи в Екс, че Пакистан е нанесъл удар по склад за гориво близо до летището в Кандахар.

Според съобщения в местните медии, удари са били нанесени и по цели в столицата Кабул.

Размяната на удари бележи нова ескалация на конфликта, който напоследък беше ограничен предимно до районите по границата.