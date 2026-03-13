Хърватия е известила НАТО за новите свръхзвукови ракети на Сърбия

Ракети Снимка: pixabay

Хърватският премиер Андрей Пленкович каза днес, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте е известен за новите свръхзвукови ракети, които Сърбия притежава, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.

Сръбският президент Александър Вучич потвърди покупката на китайската ракета въздух-земя CM-400AKG с обсег от поне 250 километра, която преди това беше забелязана окачена под изтребител МиГ-29 на сръбските Военновъздушни сили.

Пленкович коментира, че става въпрос за информация, която НАТО и членките й би трябвало да вземат предвид, съобщава БТА.

По-рано Вучич обяви, че Сърбия се готви за евентуални нападения от Хърватия и Албания.

"Както казах и вчера, изпратих писмо до генералния секретар на НАТО и го известих за това. Мисля, че това е важна информация, която НАТО и членките трябва да вземат предвид и да знаят", подчерта той. "Това е вид въоръжение, което, доколкото ми е известно, все още не е било забелязвано на европейска територия. Става въпрос за китайско въоръжение".

По-рано Пленкович посочи, че не възприема покупката като заплаха за съседните на Сърбия страни, каквато е Хърватия.

