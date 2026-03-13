ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп праща 5000 морски пехотинци в Ормузкия прото...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/mezhdunarodni/article/22466620 www.24chasa.bg

САЩ дават 10 млн. долара награда за информация за съдбата на иранските лидери

Моджтаба Хаменей Снимка: Екс/ @New_tres

САЩ обявиха, че предлагат награда от 10 милиона долара за информация за съдбата на иранските лидери, включително на новия върховен лидер, но за висши фигури от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, елитната идеологическа армия на Ислямска република Иран, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на Държавния департамент

Призивът се отнася както за Моджтаба Хаменей, новия върховен лидер, така и за ръководителя на силите за сигурност Али Лариджани, според съобщение, разпространено от американското държавно ведомство, съобщава БТА.

Иранският министър на вътрешните работи Ескандар Момени и министърът на разузнаването и сигурността Есмаил Хатиб също фигурират сред десетте лица, включени в списъка на Държавния департамент.

„Тези лица командват и ръководят различни подразделения на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция в Иран, който планира, организира и извършва терористични актове по целия свят", заяви Държавният департамент на САЩ. Евентуалните информатори са призовани да изпращат информация чрез приложението комуникационното приложение Сигнал, като се посочва: „Вашата информация може да ви донесе право на презаселване и награда".

Иранският лидер Али Хаменей, който управляваше Иран от 1989 г., беше убит при въздушен удар на 28 февруари в началото на войната, припомня АФП.

Моджтаба Хаменей Снимка: Екс/ @New_tres

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

