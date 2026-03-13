Израел удари мост в Ливан и заплаши с разрушения като тези в ивицата Газа

Израел разруши мост в Южен Ливан и разпръсна листовки в Бейрут, заплашвайки с опустошение от мащаба на това в ивицата Газа, като разположи още войски за борба срещу подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение "Хизбула" и предупреди, че ще предприеме нови атаки срещу инфраструктурата на Ливан, предаде Ройтерс.

Докато израелски военни самолети бомбардираха предградията на Бейрут, ливанският министър на външните работи Юсеф Раджи заяви, че властите не са в състояние да настанят стотиците хиляди хора, потърсили убежище в столицата, информира БТА.

От 2 март израелските удари са отнели живота на 773 души в Ливан, съобщи ливанската Национална информационна агенция (ННА), позовавайки се на Министерството на здравеопазването.

Израел започна офанзивата си срещу "Хизбула", след като на 2 март въоръжената групировка започна да обстрелва Израел в знак на отмъщение за убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей, който загина при в началото на съвместната въздушна атака на САЩ и Израел срещу Иран.

От своя страна, лидерът на "Хизбула" Наим Касем заяви днес, че израелските заплахи за неговото убийство са "безсмислени". "Подготвили сме се за дългосрочна конфронтация и те ще бъдат изненадани на бойното поле", подчерта той.

По време на днешното си посещение в Ливан генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова спешно да бъдат отпуснати 308 милиона долара, за да се помогне на Ливан да се справи с хуманитарните последици от войната, принудили една седма от населението, или най-малко 800 000 души, да напуснат домовете си.

"Солидарността на думи трябва да бъде последвана от солидарност в действията", заяви Гутериш, който обяви тази кампания от ливанската столица.

Израел заяви, че Ливан ще "плаща все по-висока цена"

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че по-рано днес са нанесли удар по моста "Зрарие", който преминава над река Литани, като твърдят, че той е бил използван от бойци на "Хизбула" за преминаване между северната и южната част на Ливан.

Израелската армия не предостави доказателства в подкрепа на това твърдение.

Това изглежда е първият случай в рамките на настоящата кампания срещу "Хизбула", в който Израел признава, че е атакувал гражданска инфраструктура, отбелязва Ройтерс.

"Ливанското правителство, което ни заблуди и не изпълни обещанието си да разоръжи "Хизбула", ще плаща все по-висока цена, изразяваща се в щети върху инфраструктурата и загуба на територия, докато обещанието не бъде изпълнено", заяви израелският министър на отбраната Израел Кац.

Международното право по принцип забранява на въоръжените сили да атакуват гражданска инфраструктура, макар че такива операции понякога могат да бъдат разрешени, ако тя се използва за военни цели, отбелязва Ройтерс.

Израел разпръсна листовки над Бейрут

Израелски самолети разпръснаха листовки над Бейрут, в които Израел заплашва да нанесе на Ливан щети, подобни на опустошението, което израелската армия причини в ивицата Газа по време на продължилата две години война с палестинската въоръжена групировка "Хамас". Голяма част от Газа е в руини, а почти цялото население на анклава е разселено.

"В светлината на големия успех в ивицата Газа вестникът на новата реалност пристига в Ливан", гласяха част от листовките.

Други от тях призоваваха ливанците да лишат "Хизбула" от оръжията ѝ. На тях имаше код с линкове към групи в Уотсап и Фейсбук, придружени от съобщение, приканващо ливанците да се установят контакт, ако искат да видят "истинска промяна" в страната си.

Израелските сили засега не са коментирали.

Държавните медии в Ливан съобщиха, че безпилотен летателен апарат е ударил жилищен блок в квартал "Бурж Хамуд" в Бейрут, разположен в северните покрайнини на столицата. Това е първият случай по време на конфликта, в който северните предградия на Бейрут, населени предимно с християни, бяха ударени, като изглежда, че Израел разширява обхвата на ударите си.

Министърът на вътрешните работи на Ливан Ахмед Хаджар заяви, че са били открити колкото се може повече убежища в Бейрут за вътрешно разселените ливанци, много от които спят по улиците или парковете.

"Независимо колко убежища се открият в Бейрут, те не могат да приемат всички разселени", заяви той на пресконференция.