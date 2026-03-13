Тръмп се вманиачил по обувките на Майкъл Джексън от лунната походка, раздава ги в Белия дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се е вманиачил по обувките Florsheim, свързвани с краля на попа Майкъл Джексън. Американският лидер ги раздавал на помощници и членове на кабинета, като сред тях са Джей Ди Ванс и Пийт Хегсет, а чифтовете с цена от 145 долара тихомълком са се превърнали в символ на статус в Белия дом.

Необичайната мания на Тръмп сега се превръща в нещо като тест за лоялност за най-близките му в Белия дом, пише "Дейли мейл".

79-годишният президент очаква помощниците и висшите членове на администрацията му да носят черни оксфордски обувки, произведени от американската компания Florsheim, марка с еврейски корени.

Моделът струва само 145 долара и може да се намери в повечето магазини за обувки с отстъпка. Обувките придобиват слава, когато Кралят на попа Майкъл Джексън, избра да изпълни с тях емблематичната си лунна походка още през 80-те години на миналия век.

Източници от Белия дом казват, че е имало ситуация, в които служителите се притесняват да не носят обувките, които Тръмп разпространява. Един член на кабинета се оплака, че е трябвало да се откаже от скъпите си обувки Louis Vuitton в полза на семплите кожени обувки.

Според The ​​Wall Street Journal списъкът с получатели на обувките е дълъг и включва голяма част от мъжкото ръководство на администрацията. Тръмп дори в началото на срещите си питал членовете на кабинета дали са получили пратката си с обувки. Някои са били помолени да ги завържат и обуят в Овалния кабинет пред камерите, за голямо тяхно неудобство.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио вече получиха чифтове, заедно с министъра на транспорта Шон Дъфи, министъра на отбраната Пийт Хегсет, министъра на търговията Хауърд Лътник, заместник-началникът на кабинета Джеймс Блеър и писателят на речи Рос Уъртингтън. Консервативният и противоречив коментатор Тъкър Карлсън, чиито отношения с Тръмп са преживели възходи и падения, получи чифт кафяви обувки с крилца, различен стил от черния модел Оксфорд, който президентът раздава на други.

Тръмп е известен и с това, че силно съветва подчинените си да не се носи кафяво с тъмни костюми.

Един получател каза, че Тръмп държи купчина обувки в един от офисите си в Белия дом. На една кутия той забеляза името „Скот", очевидно предназначено за министъра на финансите Скот Бесент.

Тръмп моли помощниците си да направят поръчките и след това подписва кутията или добавя лична благодарствена бележка, преди да подари обувките. Белият дом заяви, че президентът плаща за тях от собствения си джоб.

Тръмп е развил и необичайния навик да гадае размерите на обувките на хората около него директно в лицето им. На заседание на кабинета миналия декември, след като се опита да познае размерите на 45-годишния Рубио и 47-годишния Ванс, Тръмп се облегна назад на стола си и заяви, че „можете да научите много за човек от размера на обувките му".

От Майкъл Джексън до Белия дом

Очарованието започна в края на миналата година, когато Тръмп, известен с предпочитанието си към костюми с големи размери и дълги вратовръзки, започна да търси по-удобни обувки. В крайна сметка той се спря на марката, основана в Чикаго през 1892 г. от Зигмунд Флорсхайм, немски еврейски имигрант и обущар, заедно със сина му Милтън. Компанията доставя обувки на американски войници по време на двете световни войни, както и на тогавашния президент Хари Труман. През годините фирмата преживява възходи и падения, включително фалит през 2002 г.

Днес Томас Флорсхайм-младши, член от пето поколение на семейството основатели, е главен изпълнителен директор на компанията. Семейството отдавна е известно като виден поддръжник на израелските каузи и еврейските благотворителни организации в Чикаго. Самата компания се е дистанцирала, заявявайки, че няма информация за поръчки, свързани с Тръмп или Белия дом.