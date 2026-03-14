Швеция арестува капитан на кораб от предполагаемия руски „сенчест флот“

Кораб от руския "сенчест флот" за незаконна търговия СНИМКА: Пиксабей

За втори път в рамките на малко повече от седмица шведските власти се качиха на борда на кораб, за който се предполага, че принадлежи към т. нар. руски "сенчест флот", и арестуваха капитана му, предаде ДПА. 

Шведската прокуратура съобщи вчера за ареста, като посочи, че капитанът - руски гражданин - е командвал петролен танкер, който е бил претърсен край бреговете на Трелеборг, съобщи БТА. 

Прокуратура започна разследване за фалшифициране и нарушения на морското право. "През деня продължихме претърсването на кораба и разпитахме членове на екипажа", съобщи прокуратурата. 

Капитанът на кораба ще бъде разпитан отново през уикенда. 

Шведската брегова охрана съобщи, че петролният танкер, плаващ под флага на Коморските острови, е превозвал нефтопродукти между Русия и Бразилия през последните години и според информацията е бил "на път за Русия". 

Руският посланик в Стокхолм увери екипажа на плавателния съд, че ще получат "всичката необходима консулска помощ", в изявление, направено пред шведското радио. 

Преди малко повече от седмица шведските власти извършиха проверка на борда на товарен кораб в шведски териториални води в Балтийско море. В момент той е на котва край Трелеборг, след като шведската транспортна служба наложи забрана за експлоатацията на кораба поради пропуски в безопасността му. 

Капитанът на кораба е задържан по подозрения в подправяне на документи. 

