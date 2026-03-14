ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Най-малко трима загинали и петима ранени при масирана руска атака в Киевска област

Кадър от разрушенията в Киев. Снимката е илюстративна. Снимка: СНИМКА: Екс на Володимир Зеленски

Най-малко трима души бяха убити при масирана руска атака срещу Киевска област, съобщи днес областната военна администрация, цитирана от Франс прес.

"Тази нощ врагът извърши масирана атака в Киевска област с дронове и ракети. Двама души загинаха в Броварски район. Четирима са ранени. Пострадали са сграда на общежитие, производствени мощности и складови помещения", съобщи в "Телеграм" ръководителят на областната военна администрация Микола Калашник, цитиран от Укринформ. Още един човек е пострадал във Вишгородски район, допълни той, предава БТА.

Кметът на предградието Бровари Игор Сапожко на свой ред първо съобщи за осем ранени в резултат на ракетен удар. Впоследствие и той каза, че според актуализирани и потвърдени данни са загинали двама и са ранени четирима души.

По-късно Микола Калашник обяви, че броят на убитите в Киевска област се е увеличил на трима души.

Укринформ съобщи, че руските сили са изстреляли крилати ракети "Калибър" откъм Черно море, а също, че ракети са били изстреляни от стратегически бомбардировачи от руската Волгоградска област.

 

Кадър от разрушенията в Киев. Снимката е илюстративна.

