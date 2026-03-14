САЩ наредиха на част от дипломатическите си служители в Оман да се евакуират

3400
Двама души бяха убити от дрон в Северен Оман, съобщи вчера оманска държавна медия

Съединените щати наредиха вчера на неосновния персонал в посолството си в Оман и на техните близки да се евакуират заради рисковете, свързани с войната с Иран, предаде Франс прес.

Държавният департамент на САЩ публикува становище в този смисъл, като се позова на "заплахата, създавана от изстрелването на дронове и ракети от Иран и значителните нарушавания на въздушния трафик", предаде БТА.

Двама души бяха убити от дрон в Северен Оман, съобщи вчера оманска държавна медия на фона на продължаващите атаки на Иран срещу страните от Залива, които Техеран предприе, след като САЩ и Израел предприеха военната си операция срещу Иран.

Двама души бяха убити от дрон в Северен Оман, съобщи вчера оманска държавна медия

