Италия лишава милиони свои потомци от правото на гражданство

Конституционният съд на Италия обяви, че ще подкрепи новия закон от 2025 г., който ограничава признаването на гражданство само за тези с родител или дядо/баба, родени в Италия. Това блокира много потомци, родени в чужбина и забранява двойното гражданство за диаспората, ако родителите им са имали чуждо гражданство.

Решението слага край на вековната практика на гражданство по произход (ius sanguinis), установена още с гражданския кодекс от 1865 г. и потвърдена в закони от 1912 и 1992 г. Досега италианците, живеещи в чужбина, можеха да предават гражданство на децата си, което позволяваше запазване на връзката с родината през поколенията.

Процесът за признаване на гражданство става дълъг и скъп. Потомците трябва да осигурят актове за раждане, брак и смърт от родните градове на предците си, да докажат, че никой не е загубил гражданството, и да чакат години за консулска среща. Жените, родили преди 1948 г., не могат да предадат гражданство, въпреки че от 2009 г. някои са спечелили дела за дискриминация по полов признак. Адвокатите наричат решението „тежък удар" за диаспората, като подчертават, че ще създаде разлики дори в рамките на едно семейство – един брат може да получи гражданство, друг – не.

Италия същевременно се сблъсква с демографски проблеми: населението намалява и застарява. Между 2020 и 2024 г. над половин милион жители са напуснали страната, а през 2024 г. рекордните 155 732 италианци емигрират. Проекти за привличане на потомци обратно, като например в Сицилия, вече ще бъдат ограничени.

Въпреки решението на Конституционния съд, адвокати като Марко Мелоне смятат, че има шанс за обжалване пред Касационния съд, а евентуално и пред съда на ЕС. Те съветват потомците с вече започнали дела да поискат отлагане, а тези, които още не са подали молба – да изчакат подходящия момент. Според експертите новият закон и съдебното решение ще затруднят процеса за признание на гражданство значително, но битката за правата на потомците на италианци не е напълно загубена, съобщава БГНЕС.