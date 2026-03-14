Израелската армия призова жителите на някои квартали в иранския град Табриз да се евакуират

Израелската армия призова днес жителите на промишлената зона в западната част на град Табриз в Северен Иран да се евакуират "в близките часове" заради предстоящи военни операции, предаде Франс прес.

"За вашата безопасност и здраве ви призоваваме незабавно да напуснете зоната", написа израелската армия в социалната мрежа "Екс", придружавайки съобщението с карта, предаде БТА.

АФП отбелязва, че предупреждението няма как да стигне до заинтересованите хора, тъй като от две седмици интернетът в Иран е прекъснат.