Северна Корея е изстреляла около 10 балистични ракети към Японско море (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Северна Корея изстреля днес около 10 балистични ракети към Японско море, съобщи Обединеният комитет на началник-щабовете на Южна Корея (JCS), която в понеделник започна годишните си военни учения със САЩ, предаде Франс прес.

Въоръжените сили на Сеул засякоха "около десет неидентифицирани балистични ракети, изстреляни от района Сунан в Северна Корея в посока на Източно море (както Южна Корея нарича Японско море) около 13:20 ч." (04:20 ч. по Гринуич), съобщиха в изявление военните.

Пхенян многократно е осъждал съвместните учения на САЩ и Южна Корея, наречени "Щит на свободата" (Freedom Shield), като "репетиция за инвазия", отбелязва ДПА.

Предишният път, когато Северна Корея изстреля балистични ракети с малък обсег към Японско море, бе на 27 януари. Севернокорейското ръководство тогава заяви, че изпитва "система за многоцелеви ракетни установки с голям калибър, модернизирана с нова технология".

Резолюциите на ООН забраняват на Северна Корея да изстрелва или дори да извършва изпитания на балистични ракети с какъвто и да е обсег. Обикновено това са ракети земя-земя, които могат да бъдат оборудвани с ядрена бойна глава, съобщава БТА.

Пет дни по-рано Сеул и Вашингтон започнаха мащабни съвместни военни учения. Двете страни подчертават, че маневрите имат изцяло отбранителен характер и целят да проверят готовността за реакция при военни заплахи от страна на Северна Корея.

Ядрената Северна Корея често демонстрира гнева и възраженията си срещу подобни военни учения, като твърди, че те представляват „генерална репетиция" за въоръжена агресия срещу страната от страна на съюзниците.

В четвъртък южнокорейският министър-председател се срещна с Доналд Тръмп във Вашингтон, за да обсъдят възможностите за възобновяване на диалога със Северна Корея, който е прекъснат от 2019 г.

Ким Мин-сок заяви в събота, че Доналд Тръмп смята, че среща със севернокорейския лидер Ким Чен Ун би била „добра".