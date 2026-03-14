Експлозия в еврейско училище в Амстердам

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Експлозия нанесе рано тази сутрин щети на еврейско училище в Амстердам. Кметът на града Фемке Халсема определи случилото се като умишлено нападение срещу еврейската общност, предаде нидерландската информационна агенция АНП.

Взривът е причинила само ограничени щети, каза Халсема пред АНП.

Няма данни за пострадали, съобщи БТА.

"Това е малодушен акт на агресия срещу еврейската общност. Евреите в Амстердам все по-често се сблъскват с антисемитизъм. Това е недопустимо", заяви Халсема.

Мерките за сигурност в синагогите и еврейските институции в нидерландската столица вече бяха засилени след палеж, извършен през нощта срещу петък в синагога в центъра на град Ротердам.

В понеделник експлозия причини пожар в синагога в град Лиеж в Белгия.

Опасенията от възможни нападения срещу еврейските общности по света се засилиха след американските и израелските удари срещу Иран и последвалите ответни действия на Техеран, отбелязва Ройтерс.