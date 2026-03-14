Нов рекорд отбелязват междурегионалните пътувания в Китай по време на Пролетния фестивал

По данни на Министерството на транспорта, през 40-дневния период, считан за пик на пътуванията по време на Пролетния фестивал през 2026 г. (2 февруари – 13 март) общият брой на междурегионалните пътувания в страната е достигнал 9,41 милиарда. Това представлява увеличение от 4,3% в сравнение с 2025 г. и поставя нов исторически рекорд, съобщава КМГ.

Властите отчитат, че транспортната система е функционирала стабилно, организирано и безопасно. Огромният пътнически поток показа динамиката и жизнената енергия на обществото.