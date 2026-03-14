ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22467518 www.24chasa.bg

Хонконг проведе конференция за развитие на интелигентни митнически услуги

КМГ

Снимка: Китайска медийна група

Митническата служба на Хонконг беше домакин на тридневна регионална конференция за развитието на „умни митници". Форумът се проведе в качеството на Хонконг като заместник-председател на Азиатско-тихоокеанския регион в рамките на Световната митническа организация. В събитието участваха над 200 представители на митнически администрации, международни организации, бизнеса и технологичния сектор, съобщава КМГ.

В изказването си на откриването секретарят по сигурността на правителството на специалния административен район Хонконг подчерта значението на цифровизацията за управлението на динамичните търговски потоци в региона и за справянето с трансграничните предизвикателства. Той очерта четири основни направления за развитие: анализ на данни, цифрови платформи за търговия, интелигентни системи за проверка и по-тясна международна свързаност. Сред представените решения бяха системи за видеоанализ с изкуствен интелект и технологии на базата на блокчейн и големи данни.

По време на конференцията бяха организирани и демонстрации на иновативни технологии, както и посещения на митнически обекти в Хонконг, Джухай и Макао, където участниците се запознаха с практическото прилагане на новите решения в митническите операции.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

