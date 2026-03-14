Китай представи програмата и целите за стратегическото си развитие за следващите 5 години

На 13 март беше официално публикувана програмата на 15-ия петгодишен план. По отношение на основните показатели за икономическото развитие за следващите пет години се предвижда растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) да се поддържа в разумни граници, съобщава КМГ.

Годишните цели ще се определят според конкретната икономическа ситуация. Това трябва да създаде основа за удвояване на БВП на глава от населението до 2035 г. спрямо 2020 г., с което Китай ще достигне нивото на средноразвитите държави.

Заместник-директорът на Отдела за стратегическо развитие и планиране към Държавната комисия за развитие и реформи Пън Шъчън заяви, че се предлагат целенасочени иновативни мерки за насърчаване на развитието на образованието, науката и технологиите. Акцент се поставя и върху съчетаването на инвестициите в материални активи с инвестициите в човешки капитал, както и върху засилването на регионалното взаимодействие.

В същото време се планира реализирането на 109 големи проекта в шест области. Сред тях са хидроенергийният проект „Яся", новият канал за воден транспорт „Трите клисури" и развитието на сателитния интернет. Тези ключови и емблематични проекти се очаква да допринесат значително за изпълнението на целите и задачите, заложени в програмата.