Израел заплаши Ливан с опустошение като в Газа

снимка: РОЙТЕРС

Израел обмисля значително разширяване на сухопътната си операция в Ливан, като основната цел е установяване на контрол над всички територии южно от река Литани и ликвидиране на военната инфраструктура на шиитската групировка „Хизбула". Това съобщиха израелски и американски представители пред изданието Axios.

Според източниците, операцията би включвала мащабни действия срещу обекти, за които израелската страна твърди, че се използват от „Хизбула" за складиране на оръжия и за изстрелване на ракети срещу израелска територия.

Високопоставен израелски служител заяви: „Ще направим това, което направихме в Газа", като имаше предвид разрушаването на сгради, използвани от „Хизбула" за складиране на оръжия и изстрелване на ракети срещу Израел.

По информация на Axios подобна операция би представлявала значителна ескалация на напрежението по северната граница на Израел и би могла да доведе до разширяване на конфликта в региона.

Към момента официалните власти в Израел не са коментирали публично конкретни планове за подобна операция.

