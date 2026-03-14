Украински дронове поразиха петролна рафинерия и пристанище в руския Краснодарски край

Украински дронове поразиха тази нощ петролна рафинерия и пристанище в Краснодарския край, Южна Русия. Има ранени, причинени са и щети, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

В съобщение в "Телеграм" те уточниха, че при удара по пристанище "Кавказ" са били ранени трима души. Пристанището се намира на източния бряг на Керченския проток срещу Кримския полуостров и през него преминават товари със зърно, както и втечнен природен газ, предава БТА.

Според информацията са нанесени поражения на един сервизен кораб и на пристанищен кей.

В отделно изявление властите в Краснодарския край съобщиха за пожар, избухнал в нефтопреработвателния завод "Афипски", след като той е бил поразен от дрон.

Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ руските сили за за противовъздушна отбрана са свалили 87 украински дрона, включително 31 над Азовско море и 16 над Краснодарския край.