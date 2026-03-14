Иран: Няма пострадала петролна инфраструктура на остров Харк след американските удари

Никаква петролна инфраструктура не е била повредена на стратегическия остров Харг, предаде иранската информационна агенция ФАРС след американските удари по военни обекти на ключовия ирански остров в Персийския залив вчера, които президентът Доналд Тръмп обяви за "напълно унищожени".

"При атаката отекнаха 15 експлозии, но никакви петролни съоръжения не са пострадали", съобщи ФАРС, позовавайки се неназовани "източници на място", предава БТА.

"Врагът се опита да порази отбранителни съоръжения на армията, военноморската база "Джошан", контролната кула на летището и хангара за хеликоптери на иранската компания "Континентъл Шелф Ойл Кампъни" (Continental Shelf Oil Company), уточни ФАРС, цитирана от Франс прес.

На остров Харг, на около 30 километра от брега, се намира най-големият терминал на Иран за износ на петрол, който осигурява около 90% от износа на суров петрол от страната, както сочи актуална оценка на американската банка "Джей Пи Морган" (JP Morgan).

Доналд Тръмп обяви снощи в социалната си мрежа, че "е унищожил напълно" военни обекти на острова и предупреди, че ще разруши също петролните му съоръжения, "ако Иран или който и да било друг предприеме каквото и да било действие, за да попречи на свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия проток".

"Всички петролни, икономически и енергийни съоръжения, принадлежащи на петролни компании от региона, които частично са собственост на САЩ или които сътрудничат на САЩ, ще бъдат незабавно унищожени и превърнати в пепел", предупреди в отговор говорителят на свързания с Гвардейците на Революцията централен щаб "Хатам ал Анбия", цитиран от иранските медии.