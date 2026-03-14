"Хамас" призова Иран да спре ударите срещу съседите си в Персийския залив

Палестинското ислямистко движение "Хамас" призова своя съюзник Иран да прекрати атаките срещу съседните държави от Персийския залив на фона на разширяващата се война в Близкия изток, съобщиха ДПА и Франс прес.

В изявление в платформата "Телеграм" групировката подчерта, че Техеран има право да отвърне на американско-израелските удари, но настоя действията да не бъдат насочвани срещу съседните страни.

"Като потвърждава правото на Иран да отвърне на тази агресия с всички налични средства, движението призовава своите братя в Ислямската република да не вземат на прицел съседните страни", се казва в съобщението, предава БТА.

"Хамас" също така призова международната общност да работи за "незабавно прекратяване" на войната и насърчи държавите в региона да запазят "братските връзки" помежду си.

От началото на конфликта няколко страни от Персийския залив съобщиха за ирански атаки с ракети и дронове, включително срещу нефтени и газови съоръжения в държави, съюзници на САЩ.

Иран от десетилетия оказва финансова и военна подкрепа на "Хамас", който управлява ивицата Газа от 2007 г. Движението поддържа тесни връзки и с Катар.

"Хамас" по-рано осъди убийството на иранския върховен лидер Али Хаменей, който загина при ударите на САЩ и Израел в Техеран на 28 февруари. Палестинското движение определи смъртта на Хаменей като "отвратително престъпление".