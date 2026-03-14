ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дядо Кольо от Манолско Конаре посрещна на крака го...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22468334 www.24chasa.bg

Премиерът на Южна Корея: Тръмп гледа положително на евентуална среща с Ким Чен Ун

Ким Чен Ун и Доналд Тръмп осъществиха няколко исторически и символични срещи през предишния мандат на американския президент. Снимка Архив

Доналд Тръмп смята евентуална среща със севернокорейския лидер Ким Чен Ун за "нещо хубаво", заяви премиерът на Южна Корея Ким Мин-сок след вчерашната си среща с американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон, предаде Франс прес. 

Тръмп е казал пред своя южнокорейски гост, че подобна среща може да се осъществи по време на планираното му посещение в Китай в периода 31 март-2 април, макар да не е поел конкретен ангажимент, съобщи БТА.

Южнокорейският премиер подчерта, че дори среща да не се осъществи в близко бъдеще, най-важното е подновяването на диалога между Вашингтон и Пхенян.

По време на първия си мандат Тръмп се срещна три пъти с Ким Чен Ун в опит да постигне споразумение за денуклеаризация на Северна Корея, но преговорите не доведоха до конкретен резултат. През последните месеци американската администрация увеличи отново усилията си за възобновяване на контактите, отбелязва АФП.

През октомври миналата година Тръмп заяви, че е “100% отворен” за нова среща със севернокорейския лидер. През февруари Пхенян даде знак, че отношенията може да се подобрят, ако САЩ признаят Северна Корея за ядрена сила.

Междувременно севернокорейската държавна агенция КЦНА съобщи, че Ким Чен Ун е наблюдавал изпитания на стратегически крилати ракети, докато САЩ и Южна Корея провеждат ежегодните си общи военни учения.

В началото на март Северна Корея осъди американско-израелските удари срещу Иран, определяйки ги като “незаконен акт на агресия”.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

