Япония призова Австралия да увеличи доставките на втечнен природен газ заради войната

Японският министър на икономиката, търговията и индустрията Рьосей Аказава е поискал от австралийското правителство да увеличи производството на втечнен природен газ (LNG/ВПГ) на фона на кризата в Близкия изток и прекъсванията на доставките, предаде Ройтерс.

По време на среща с австралийския министър на ресурсите Мадлин Кинг в Токио Аказава е подчертал, че стабилните и достъпни доставки от Австралия са „жизненоважни за енергийната сигурност на Япония и региона“.

Япония разчита на Близкия изток за около 11% от вноса си на втечнен природен газ, като приблизително 6% от тези доставки преминават през Ормузкия проток. Морският път на практика е затворен заради войната между САЩ и Израел срещу Иран. Страната също така получава около 95% от суровия си петрол от региона, съобщава БТА.

Около 20% от световните доставки на втечнения природен газ са извън пазара, след като войната доведе до спиране на съоръженията на "КатарЕнерджи" в Катар. Това сериозно нарушава енергийните доставки от Близкия изток. Възстановяването на нормалните доставки може да отнеме месеци, заяви миналата седмица катарският министър на енергетиката Саад ал-Кааби.

Аказава е поискал Австралия да продължи да допринася за стабилни доставки и, ако е възможно, да увеличи производството „в максимална степен“.

Двамата министри участваха в среща на министрите и бизнес форума за енергийна сигурност в Индо-Тихоокеанския регион, проведена в Токио.

Австралия осигурява около 40% от вноса на втечнен природен газ на Япония. Кинг заяви, че страната ѝ остава надежден партньор за доставки на LNG, като добави, че находищата "Скарбъроу" и "Бароса" скоро ще започнат да увеличават производството на газ, което ще подкрепи износа на втечнен природен газ от Западна Австралия.