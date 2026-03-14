Спряха операции по товарене на петрол в част от ОАЕ заради пожар

2456
Нефтената зона Фуджейра КАДЪР: Google Maps

Някои операции по товарене на петрол в емирство Фуджейра, част от Обединените арабски емирства, са спрени, след като там по-рано днес избухна пожар, предаде Ройтерс, позовавайки се на индустриални източници. Агенцията отбелязва, че емирството е основен център за зареждане на плавателни съдове с корабно гориво и масла. 

Пожарът е възникнал, след като отломки са паднали при прехващане на дрон, но няма данни за пострадали, съобщи пресслужбата на емирството.

Силите за гражданска защита овладяват пожара, предаде БТА.

Властите за момента не дават информация във връзка със съобщението за спиране на операциите.

По-рано „Блумбърг“ съобщи, че някои операции по товарене на петрол в пристанището Фуджейра, извън Ормузкия проток, са спрени след атака с дрон и пожар.

 

