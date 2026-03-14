Гръцки кораб е атакуван в Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцки кораб е бил атакуван в Ормузкия проток. Комунистите в парламента поискаха връщане на всички гръцки кораби от Персийския залив.

Ударът срещу гръцкия кораб "Звезда Гуинет" не е засегнал основно корпуса на плавателния съд и екипажа е в безопасност, съобщават от компанията-собственик.

Това е кораб за насипни товари, а не е танкер, уточнява собственикът Петрос Папас.

Депутатите - комунисти в гръцкия парламент пък призоваха даа се върнат всички кораби и танкери от Персийския залив, защото са цел на иранските военни сили.

Те искат извънредно заседание и решение за забрана на гръцки кораби за влизат в зоната на конфликта.

Експерти поясняват, че в настоящата ситуация се атакуват кораби в Персийския залив, независимо каква националност са собствениците.

Гръцкият министър на корабоплаването Василис Кикилиас съобщи днес, че се поддържа връзка с капитаните на всички гръцки кораби в района на военните действия и за сега няма опасност за екипажите, съобщава БНР.