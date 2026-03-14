Иранските въоръжени сили призоваха хората в ОАЕ да се отдалечат от пристанищата в емирствата

Иранските въоръжени сили предупредиха днес, че ще смятат пристанищата в Обединените арабски емирства за легитимна цел и призоваха местните жители да стоят далеч от тях, предаде Франс прес. Агенцията припомня, че днес е 15-ият ден от началото на предизвиканата от Израел и САЩ война.

"Информираме ръководителите на емирствата, че Ислямска република Иран смята за свое законно право да брани националния си суверенитет и територията си, като поразява с ракети американските врагове, разположени в пристанищата, доковете и укритията на американската армия" в ОАЕ, заяви в комюнике централното командване "Хатам ал Анбия", съобщи БТА.

Текста на обръщението, излъчено от държавната телевизия, призовава населението да напусне тези зони.