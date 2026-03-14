ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Мета" обмисля съкращения на 20% от персонала на ф...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22468456 www.24chasa.bg

Иранските въоръжени сили призоваха хората в ОАЕ да се отдалечат от пристанищата в емирствата

Иран предупреди хората в ОАЕ да стоят далече от пристанищата. СНИМКА: Пиксабей

Иранските въоръжени сили предупредиха днес, че ще смятат пристанищата в Обединените арабски емирства за легитимна цел и призоваха местните жители да стоят далеч от тях, предаде Франс прес. Агенцията припомня, че днес е 15-ият ден от началото на предизвиканата от Израел и САЩ война.  

"Информираме ръководителите на емирствата, че Ислямска република Иран смята за свое законно право да брани националния си суверенитет и територията си, като поразява с ракети американските врагове, разположени в пристанищата, доковете и укритията на американската армия" в ОАЕ, заяви в комюнике централното командване "Хатам ал Анбия", съобщи БТА.

Текста на обръщението, излъчено от държавната телевизия, призовава населението да напусне тези зони.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

