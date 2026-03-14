Kак един бивш пластичен хирург стана най-богатият италианец

За мнозина името на Джанкарло Девазини не е познато на Апенините

Забравете за имената Берлускони, Армани, Фереро, които години наред бяха символи на много пари и лукс. Най-новият номер едно в класацията на най-богатите хора в Италия се нарича Джанкарло Девазини. Допреди две-три години той беше напълно непознат дори за жителите на Апенините.

Само за няколко седмици класацията на хората с най-голямо финансово състояние на Ботуша се превърна в истински финансов трилър. Името на човека на върха се сменяше почти толкова бързо, колкото се движат криптовалутните пазари. Днес обаче има нов и изненадващ победител. Това вече не е Джовани Фереро от империята на шоколада и лешниковия крем Нутела, а човек, чието богатство се ражда в дигиталния свят на криптовалутите.

Според последната оценка на „Форбс" състоянието на Девазини достига 89 милиарда долара. Тази сума го изстрелва не само на върха в Италия, а и на 22-ро място сред най-богатите хора на планетата. Само преди седмици тази позиция принадлежеше на Андреа Пинятаро, основател на Ion Group, който временно беше изместил Джовани Фереро. Сега обаче финансовият пейзаж отново се пренарежда и победителят идва от напълно различен свят, или този на дигиталния долар

Ключът към стремителното изкачване на Девазини е компанията Tether, която той основава през 2014 г. Днес тя се оценява на приблизително 200 милиарда долара и се е превърнала в една от най-важните инфраструктури в криптоикономиката. Tether създава така наречения stablecoin -криптовалута, чиято стойност е обвързана с американския долар. В пазара, известен със своята нестабилност, този дигитален долар играе ролята на сигурно пристанище и основен инструмент за милиарди транзакции.

Растежът на компанията е толкова бърз, че изглежда почти нереален. Само преди година Tether беше оценявана на около 9 милиарда долара. До декември стойността й скочи до 22 милиарда, а само няколко месеца по-късно тя вече се изчислява на близо 200 милиарда.

Може би най-невероятното в тази история обаче е биографията на самия милиардер. Джанкарло Девазини е роден в Торино през 1964 г. и израства в Казале Монферато. Първоначално следва семейната традиция и избира медицината. През 1990 г. завършва медицина в Милано и започва работа като пластичен хирург. Кариерата му в операционната обаче трае едва две години.

След това той оставя скалпела и се обръща към истинската си страст -компютрите. През 90-те години се насочва към търговия с компютърен хардуер, където се сблъсква и с първите си трудности. Тогава името му се появява в правен спор с „Майкрософт", свързан с продажба на фалшиви чипове. Казусът по-късно е разрешен чрез извънсъдебно споразумение. Това обаче не спира предприемаческия му устрем.

С времето интересът му се насочва към новата дигитална икономика. В криптосвета той започва да се появява под псевдонима Merlin. През 2012 г. се присъединява към платформата Bitfinex, а само две години по-късно идва идеята, която ще промени финансовия пейзаж- създаването на стабилна криптовалута, обвързана с долара.

Така се ражда Tether, проектът, който първоначално изглежда като нишов инструмент за криптотрейдъри, но постепенно се превръща в един от фундаментите на цялата индустрия. Днес милиарди долари преминават ежедневно през тази система, а стабилните монети се използват от инвеститори по целия свят като мост между традиционните финанси и дигиталните активи.

Централата на Tether се намира в Швейцария, а операциите на компанията се разпростират в глобалната мрежа. Корените на новото италианско богатство остават обаче в северната област Пиемонт.