Протест на животновъди блокира пътища в Кипър

Животновъди блокираха пътища в област Ларнака в югоизточната част на остров Кипър днес в знак на протест срещу умъртвяването на животни заради случаи на шап, съобщи електронното издание на в. „Сайпръс мейл“.

Земеделски производители се събраха рано сутринта в района на село Ороклини и се опитаха да предотвратят влизането на ветеринарни служители в селскостопански обекти с цел предприемане на мерки за унищожаване на животни заради заразата, съобщи БТА.

Протестиращите блокираха пътища, водещи към фермите, и разположиха превозни средства по пътищата, по които можеше да се стигне до съоръженията. Същевременно полицейски служители бяха разположени на място, за да наблюдават ситуацията.

Фермери изразиха гнева си, като поставиха ковчег върху едно от превозните средства на мястото на протеста. Протестиращите останаха в района въпреки дъждовното време и заявиха, че няма да позволят животните на техните колеги да бъдат унищожени, отбелязва вестникът.

По-късно протестът се разпространи в град Арадипу, където фермери блокираха пътя, свързващ града със село Атиену.

Очаква се местни селскостопански организации да информират производителите там за резултатите от контактите, които ще проведат с правителствени служители и еврокомисаря по здравеопазването и хуманното отношение към животните Оливер Вархей.

Земеделските производители ще решат следващите си стъпки след срещата и предупредиха за възможни следващи действия.

Фермери от няколко други части на Република Кипър, включително югозападната Пафос и южната Лимасол, пътуваха до Ороклини, за да подкрепят протеста.

Заместник-началникът на полицията в Ларнака Ставрос Фукарис беше на мястото на протеста и проведе разговори с демонстрантите, които настояха, че ще останат в района и ще попречат на служителите да влизат във фермите.

Говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис заяви, че властите зачитат правото на протест, но предупреди, че съществуват здравни рискове, свързани със събиранията в близост до заразени райони.

„Това (шапът) е много заразен вирус и разбирате, че ако има събиране на хора, това ще увеличи риска от разпространение“, заяви Летимбиотис.

Протестите идват в момент, когато Кипър прилага строги правила на Европейския съюз, изискващи унищожаване на всички животни във ферми, където е открита болестта шап, припомня „Сайпръс мейл“.

Вархей заяви по време на посещение на острова, че пълното спазване на мерките остава единственият ефективен начин за овладяване на епидемията.

Властите в Република Кипър вече са унищожили над 13 000 животни на острова като част от усилията за предотвратяване на по-нататъшното предаване на силно заразната болест, отбелязва вестникът.

Длъжностни лица предупреждават, че спирането на мерките може да доведе до това вирусът да се разпространи бързо и да застраши по-широкия сектор на животновъдството и способността на страната да търгува с животински продукти в рамките на Европейския съюз.