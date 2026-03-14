Британският финансов министър: Брекзит не е добър за нас

Британският министърът на финасите Рейчъл Рийвс заяви в интервю за "Таймс", че "Брекзит не е добър за Обединеното кралство, за растежа, за цените в магазина".

Рейчъл Рийвс каза, че са минали почти десет години, откакто британците гласуваха за напускане на ЕС.

Макар че това вече е минало, то има ужасно много неща, които могат да бъдат направени, за да се подобрят търговските отношения.

"Където това изисква съгласуване с нашия национален интерес, ние трябва да се сближим", изтъкна Рийвс.

Тя е убедена, че когато става въпрос за укрепване на стабилните нива на икономически растеж на Великобритания, Европейският съюз е "най-голямата награда".

Следващата седмица Рейчъл Рийв ще използва годишната си лекция в лондонското Сити, за да защити тезата за по-тясно съгласуване с единния пазар, който тя описва като "голям залог". Това представлява засилване на позицията на лейбъристите по отношение на ЕС, тъй като те се стремят да предприемат реформи.

Рейчъл Рийвс и премиерът Киър Стармър вярват, че Великобритания днес е различна нация от тази, която гласува за напускане през 2016 г., и че хората са готови за по-тесни отношения, ако това подобри живота им, съобщава БНР.

На въпрос да избира между президента Доналд Тръмп и Урсула фон дер Лайен, ръководителя на Европейската комисия, тя не се поколебае да отговори: "Урсула фон дер Лайен, защото вярвам, че нашето бъдеще е тясно свързано с това на Европа".