Техеран осигурил безопасно преминаване на индийски кораби през Ормузкия проток

Петролен танкер. Снимката е илюстративна.

Иран е предоставил на кораби под индийски флаг възможност за безопасно преминаване през Ормузкия пролив, заяви пред телевизия "Индия Тудей" иранският посланик в южноазиатската република Мохамад Фатхали, предаде Ройтерс.

Попитан дали на индийските кораби е било разрешено да преминат през Ормузкия проток, посланикът потвърди, че такова разрешение е било дадено. "Да, разрешихме, но позволете ми да не уточнявам колко точно [кораба са получили разрешение]", каза той, отказвайки да разкрие подробности, предава БТА.

По-рано бе съобщено, че два танкера с втечнен газ на компанията "Шипинг Корпорейшън ъв Индия" под индийски флаг са преминали през Ормузкия проток и се насочват към Индия.

Ройтерс отбелязва, че откакто САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран, Техеран до голяма степен спря трафика през Ормузкия проток, през който преминават около 20% от транспортирания по море световен трафик на петрол и природен газ.

В същото време Ройтерс цитира представител на индийското правителство, според когото западно от Ормузкия проток се намират индийски кораби, сред които четири танкера за суров петрол и шест танкера за втечнен газ.

Четете още

Още от Свят

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел