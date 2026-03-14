Евтините ирански дронове "пропукват" скъпите системи за отбрана

Разпространението на произведени по ирански модел дронове „Шахед" на бойните полета – от Украйна до Близкия изток – поставя на изпитание традиционните системи за противовъздушна отбрана. Относително евтините безпилотни летателни апарати принуждават военните да използват едни от най-скъпите отбранителни средства, което поражда все по-сериозни въпроси за дългосрочната устойчивост на този модел на защита.

Темата придоби нова актуалност след операцията „Епична ярост", при която ирански дронове – оценявани на между 20 000 и 50 000 долара за брой – атакуват американски сили и съюзнически държави от региона на Персийския залив.

Съединените щати и партньорските им сили разчитат на комбинация от системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, включително ракетните комплекси „Пейтриът", батареи от системата THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), морски прехващачи и други средства за неутрализиране на заплахата.

Въпреки че значителна част от атакуващите дронове са били прихванати, ударите са довели до човешки жертви и материални щети. Шестима американски военнослужещи са загинали в Кувейт, а гражданска инфраструктура – включително летища и хотели – е била повредена в Обединените арабски емирства и Бахрейн.

Нарастващият брой подобни атаки засилва опасенията, че масираното използване на евтини дронове може постепенно да изчерпи запасите от прехващащи ракети, всяка от които струва милиони долари.

Украйна развива алтернативни решения

След началото на руската инвазия през 2022 г. Украйна се превърна в един от основните центрове за развитие на технологии за бойни дронове. Страната бързо адаптира военните си тактики и внедри редица иновативни решения на бойното поле.

Алекс Рослин, говорител на украинската неправителствена военна технологична компания „Уайлд Хорнетс", заяви в интервю за „Фокс нюз дигитал", че разработените в Украйна дронове-прехващачи могат да предложат значително по-икономична алтернатива на традиционните системи за противовъздушна отбрана.

По думите му една ракета „Пейтриът" струва приблизително 4 милиона долара, докато прехващащите дронове на организацията могат да бъдат произведени за около 1400 долара на брой.

Разработените от компанията дронове „Стинг" вече са свалили хиляди руски безпилотни апарати от типа „Шахед". Според данни на „Уайлд Хорнетс" ефективността им достига около 90%, спрямо приблизително 70% през есента на миналата година, когато операторите и радарните екипи все още трупаха опит и внедряваха усъвършенствани системи за наземно управление.

„Украйна беше принудена да води войната по по-изобретателен начин. При ограничени ресурси подобни дронове се превърнаха в инструмент за изравняване на силите на бойното поле", посочва Рослин.

Интерес от страна на САЩ и държави от Персийския залив

Според информация на „Файненшъл таймс" Пентагонът и поне едно правителство от Персийския залив водят разговори за закупуване на украински дронове-прехващачи на фона на иранските ответни атаки.

В началото на март президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в телефонно интервю за „Ройтерс", че Вашингтон би бил отворен за помощ от всяка държава, след като бе попитан за предложението на украинския президент Володимир Зеленски Украйна да съдейства за защита срещу ирански дронове.

В публикация в социалната мрежа „Екс" в петък Зеленски съобщи, че Киев изпраща екип от експерти и военни в три държави от региона на Персийския залив, за да подпомогнат усилията за противодействие на дроновете на Техеран.

„Знаем, че в страните от Близкия изток, в САЩ и в европейски държави има определен брой дронове-прехващачи. Но без нашите пилоти, без нашия военен персонал и без специализиран софтуер тези системи не могат да функционират ефективно", написа украинският президент.

Дебатът: цена срещу капацитет

Том Карако, директор на проекта за противоракетна отбрана в Центъра за стратегически и международни изследвания, предупреждава, че фокусът върху цената на системите може да прикрие по-съществения проблем.

„Капацитетът е дори по-важен от ниската цена", заяви той пред „Фокс нюз дигитал".

По думите му вече съществуват и по-достъпни решения за борба с дронове, като прехващача „Койот" и интегрираната система на американската армия LIDS (Low, Slow, Small Unmanned Aircraft Integrated Defeat System), които могат да се използват срещу значителна част от подобните заплахи, без да се разчита изцяло на скъпите системи от висок клас като „Пейтриът".

С разширяването на иранската кампания с безпилотни апарати анализаторите предупреждават, че дебатът вече не се свежда само до разликата в цената между ракетите и дроновете, а до въпроса дали традиционните системи за противовъздушна отбрана могат да издържат на новата реалност на масова и сравнително евтина въздушна война.