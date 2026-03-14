Ливанските власти съобщиха за 12 медици, убити при израелски въздушен удар

2492
Израелски въздушен удар е поразил център за спешна медицинска помощ в южната част на Ливан. СНИМКА: Пиксабей

Ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че 12 здравни работници са били убити и един ранен при израелски въздушен удар, който е поразил център за спешна медицинска помощ в южната част на страната, предаде ДПА.

В изявление министерството съобщава, че броят на жертвите остава предварителен, тъй като спасителните операции продължават и екипите издирват хора, за които се смята, че са изчезнали под развалините.

Центърът принадлежи на Ислямското здравно общество, което е свързано с подкрепяната от Иран шиитска групировка „Хизбула“, предава БТА.

„Подобни атаки противоречат на международните хуманитарни закони, защитаващи медицинския персонал“, заяви министерството в Бейрут. То добави, че ударът е втората атака срещу здравния сектор в рамките на няколко часа, след по-ранен инцидент, насочен срещу парамедици в град Ал Сауане.

Израелските въоръжени сили заявиха, че разследват инцидента.

Министерството на здравеопазването заяви, че общо 773 души са били убити при израелски атаки в Ливан досега, включително 100 деца и непълнолетни. Близо 2000 души са регистрирани като ранени.  

Според Асошиейтед прес само за последните 10 дни над 800 000 души в Ливан са били разселени поради война. Това е един на всеки седем души в малката страна, според хуманитарната организация Норвежки съвет за бежанците.

Израелски представители твърдят, че кампанията им има за цел да отслаби военните способности на „Хизбула“, докато групировката твърди, че защитава Ливан от израелска агресия.

