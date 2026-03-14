Говорителят на иранското външно министерство: Тази война е избор на САЩ

Есмаил Багаи Снимка: Екс/@TehranTimes79

Говорителят на МВнР на Иран Есмаил Багаи  осъди остро политиката на Вашингтон, описвайки САЩ като нарушител на правилата на международното право и сериозна заплаха за световния мир и сигурност, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

В интервю за китайската информационна агенция Синхуа Багаи заяви, че последните действия на САЩ не могат да бъдат оправдани от международното право по никакъв начин. Той каза, че „настоящата агресия представлява нарушение на мира и иранският народ е решен да се защитава толкова дълго, колкото е необходимо“, съобщава БТА.

Багаи подчерта, че страна като Иран с богата цивилизация никога няма да се предаде дори пред лицето на несправедлива война.

 „Никой разумен човек не счита забележките и позициите на американските служители за надеждни, защото те са непоследователни и често противоречиви в международните отношения“, отбеляза той.

Багаи подчерта, че Иран не е инициирал конфликта. „Тази война е избор на САЩ. Възможно е да са вярвали поради погрешна преценка на израелския режим, че Иран може лесно да бъде принуден да се подчини“, заяви той.

Той също така отхвърли твърденията, че ядрената програма на Иран може да стане милитаризирана, наричайки ги голяма лъжа, повтаряна от десетилетия.

Багаи подчерта, че Техеран се стреми към по-силни отношения със съседните страни и страните от Персийския залив, като заяви, че регионалната стабилност до голяма степен зависи от сътрудничеството между държавите в региона. Той добави, че много страни в региона са осъзнали, че военното присъствие на САЩ е донесло повече проблеми, отколкото стабилност.

