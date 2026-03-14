Най-малко 56 музея и исторически обекти в Иран са пострадали от военните действия

Министерството на културното наследство и туризма в Иран съобщи, че са нанесени щети по най-малко 56 музея и исторически обекти на територията на цялата страна на 15-ия ден от началото на военните действия, предаде АФП.

В Техеран при израелско-американските бомбардировки още в първите дни бяха поразени двореца Голестан, включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, припомня осведомителната агенция.

Този обект, понякога сравняван с Версай, е един от най-старите в иранската столица и е бил резиденция на управляващата династия Каджар (1789-1925), припомня БТА.

Според иранското министерство в провинция Техеран се намират най-много повредени паметници - 19, като щетите са в различна степен, отбелязва АФП.

В град Исфахан, в централната част на страната, площад Накш-е-Джахан, архитектурно бижу, построено през XVII век и заобиколено от джамии, дворец и исторически базар, е претърпял значителни щети.

В Бушер, пристанищен град в Персийския залив, са засегнати къщи в историческия квартал, където има много сгради, построени преди сто или двеста години.

Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) изрази тревога относно щетите и рисковете за културното наследство вследствие на поредицата от въздушни удари, ракети и дронове в Близкия изток. Оттам посочиха, че вече повредени исторически обекти в Иран, Израел и Ливан, както и стотици други, потенциално застрашени от войната, припомня АФП.