Великобритания обмисля помощ за по-бедните домакинства заради скока на енергийните цени

Правителството на Великобритания разглежда възможността за „целева“ финансова подкрепа за по-бедните домакинства, за да смекчи ефекта от рязкото поскъпване на енергията вследствие на конфликта в Близкия изток, заяви британският министър на финансите Рейчъл Рийвс, предаде Ройтерс.

В интервю за в. Таймс Рийвс посочи, че правителството проучва варианти за подпомагане на домакинствата, които са най-уязвими от рязкото увеличение на енергийните цени, особено тези, които използват отопление с мазут. Тя обаче изключи възможността за универсална помощ за всички домакинства, тъй като това би било твърде скъпо, съобщи БТА.

Лейбъристкото правителство е под натиск от политическите си опоненти да въведе таван на регулираните тарифи за енергия за домакинствата, които трябва да бъдат преразгледани в края на май, както и да се откаже от планираното увеличение на акциза върху автомобилните горива през септември. В социологическите проучвания управляващите изостават от популистката партия Reform UK.

Рийвс заяви, че вече са намерени средства за подкрепа на домакинствата, които не са защитени от тавана на цените на енергията, включително тези, които разчитат на отопление с мазут.

Над 1 милион домакинства във Великобритания използват газьол за отопление, най-вече в селските райони, където няма връзка с газовата мрежа. Най-висока е концентрацията в Северна Ирландия, където почти половината домакинства разчитат основно на този вид гориво.

Газьолът не е обхванат от правителствения таван на цените на енергията, което прави тези потребители по-уязвими към колебанията на световните петролни цени. Министерството на финансите анализира различни сценарии в зависимост от продължителността на конфликта около Иран.