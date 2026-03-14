Иран заплашва САЩ със "сериозна ответна реакция", ако се опитат да убият Моджтаба Хаменей

Иран предупреди Съединените щати, че ще последва „сериозна ответна реакция", ако Вашингтон се опита да организира атентат срещу новия върховен лидер на страната, Моджтаба Хаменей. Това заяви иранският посланик в Русия Казем Джалали в интервю за руската медийна мрежа Sputnik.

Попитан какъв ще бъде отговорът на Техеран в случай на американско или израелско покушение срещу Моджтаба Хаменей, Джалали отговори: „Виждате отговора на Иран днес".

„Искаме кръвна отмъщение за нашия лидер. Народът е разгневен и изисква възмездие за пролятата кръв. Естествено, американците са се сблъскали и ще се сблъскат със сериозна ответна реакция в бъдеще", каза той.

Посланикът добави, че решението за наказване на отговорните за убийството на върховния лидер Али Хаменеи ще бъде взето в Техеран „в подходящото време". Той определи убийството на върховния лидер като дестабилизиращ фактор, чийто последици е трудно да бъдат предвидени.

Джалали отрече и твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Иран е планирал атентат срещу самия него. „Ислямска република Иран не се е опитвала да убие президента на САЩ и търси наказанието му чрез международните съдилища", каза той пред руския медиен RIA Novosti.

Посланикът намекна, че Тръмп прави такива изявления, за да повиши собствената си популярност, като отбеляза, че американските разузнавателни служби не са потвърдили тези твърдения.

Джалали също заяви, че в условията на продължаващия конфликт в Техеран в момента никой не мисли за преговори с Вашингтон. „Основната задача на страната е защитата на националния суверенитет и териториалната цялост", каза той.

Той добави обаче, че Иран исторически никога не е отказвал преговорите, подчертавайки: „Ислямска република Иран никога не е излизала от преговорната маса, защото е уверена в характера на своята ядрена програма и не вижда препятствия за мерки за изграждане на доверие и прозрачност".

Джалали описа Иран като страна, която в момента е подложена на „варварска агресия" от страна на САЩ и Израел.

От края на февруари, след съвместни удари на Израел и САЩ по ирански позиции, при които загинаха най-малко 1 200 души, включително тогавашният върховен лидер Али Хаменей, военните действия в региона рязко ескалираха.

Иран отвърна с множество удари с дронове и балистични ракети, насочени към Израел, Йордания, Ирак и държави от Залива, в които се намират военни съоръжения на САЩ.