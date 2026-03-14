Отбраната на ОАЕ е прехванала девет ирански ракети и 33 дрона само за ден

Системите за противовъздушна отбрана на Обединените арабски емирства (ОАЕ) са прихванали днес девет ирански балистични ракети и 33 дрона, предаде ТАСС, позовавайки се на изявление на Министерството на отбраната

„Системите за ПВО на ОАЕ прихванаха девет балистични ракети и 33 безпилотни летателни апарата, изстреляни от Иран“, се отбелязва в изявлението, публикувано в социалната мрежа „Екс“, отбелязвайки, че така от началото на ескалацията са прихванати общо 294 балистични ракети, 15 крилати ракети и 1600 безпилотни летателни апарата, но без да се уточнява дали става дума за атаки само срещу ОАЕ или за целия регион на Персийския залив.

Междувременно ПВО на Йордания е засякла изстрелването на 85 ирански ракети и дронове към цели в кралството от началото на ескалацията. Само една от тях е попаднала на територията на кралството, съобщи пресслужбата на ВС на Йордания, съобщи БТА.