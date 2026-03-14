Иран съобщи за атаки с дронове по израелски разузнавателни и кибер подразделения

Иранската армия съобщи, че израелски разузнавателни и кибер подразделения са били атакувани с дронове, предаде ИРНА.

В изявление на иранските военните се посочва, че операцията е извършена "в памет на мъченически загиналите ирански командири", сред които Абдолрахим Мусави, Мохамад Пакпур и Азиз Насирзаде, предаде БТА.

Според иранската страна, атакуваните цели са свързани с военното разузнаване на Израел (Аман), с подразделение за кибероперации, както и с база, използвана от израелски бойни самолети.