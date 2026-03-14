Трима членове на иракска милиция бяха убити при въздушен удар срещу щаба ѝ в Багдад

Трима членове на иракската групировка Сили за народна мобилизация са били убити при въздушен удар срещу щаба ѝ в Багдад тази сутрин, съобщиха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

По-рано тази седмица бе съобщено, че над 30 бойци от иракските милиции са загинали в резултат на предполагаеми американски въздушни удари по техни позиции в Ирак.

Отрядите на Силите за народна мобилизация бяха сформирани по време на борбата срещу бойците от терористичната групировка ”Ислямска държава“ в Ирак. Шиитската милиция официално е включена в състава на иракската армия, но според Вашингтон това е структура, която се поддържа и финансира от Техеран.