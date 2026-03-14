Малта задейства план за извънредни ситуации заради повреден руски танкер

Малта задейства план за действие при извънредни ситуации поради опасения, че повреден руски танкер, превозващ втечнен природен газ, може да достигне острова в рамките на следващите 48 часа, съобщиха властите, предаде ДПА, цитирана от БТА. Руският танкер дрейфува в Средиземно море,

"Арктик Метагаз", който се възпламени край Либия на 3 март след редица експлозии на борда, може да се озове във водите край западния бряг на Малта до неделя вечерта или понеделник, съобщиха министерството на външните работи и агенцията за гражданска защита.

Русия обвини Украйна, че е атакувала кораба с лодка-дрон, като заяви, че 30-членният му екипаж е бил спасен.

Либийската брегова охрана първоначално съобщи, че корабът е потънал. Впоследствие обаче се появиха снимки, на които се вижда, че 277-метровият "Арктик Метагаз" е силно наклонен.

Малтийските морски власти предупреждават от дни, че танкерът може да представлява опасност за други кораби в Средиземно море.

Танкерът, оставен на милостта на теченията и вятъра, се носи в международни води към италианския остров Лампедуза - това бе по-ранното съобщение. Но оттогава е променил курса си и се приближава към Малта. Кораби на италианския флот – влекач и специализиран кораб за борба със замърсяването на околната среда, са в близост до танкера, като една от идеите е да изтеглят кораба обратно в открито морето, според италианската информационна агенция AНСА.

"Таймс ъв Малта" цитира свой източник, който опитва да успокои с идеята, че корабът може да се разпадне и да потъне поради понесените щети.