Йоси Леви Сфари: Синът на Хеменей е още по-голям екстремист от баща си и това не е добър знак

"Синът на Хеменей е още по-голям екстремист от баща си и това не е добре като знак. Иранците подкрепят терористи не само в района, а и в Европа. Сега начело на режима е Моджтаба Хаменей и това не е добър знак за волята на иранците да променят нещата". Това коментира в предаването "Офанзива" по Нова Нюз посланикът на Израел в България Йоси Леви Сфари.

"Дори по време на преговорите преди операцията бяха представени трите цели да се унищожи и да се изтрие възможността Иран да има ядрени оръжия. Второто са ракетната инфраструктура, тоест да не може Иран да подкрепя всичките си проксита в региона. Като започна атаката имаше още една цел, именно да се даде възможност на иранския народ да свалят режима и да се спасят от този автократичен режим. Но трите основни цели са тези, които споменах", каза Сфари.

Относно състоянието на Моджтаба Хаменей, израелският посланик коментира, че информацията, която имат, е същата като на информационните агенции на запада. Министърът на отбраната на САЩ каза, че той е в лошо състояние, нашия премиер ясно каза конкретно "Аз не бих му издал застраховка живот на него".

Относно първото изявление на Моджтаба Хаменей, в което призовава да има компенсации от Израел и САЩ за военните удари, Сфари каза, че от години иранският режим напада и го описа като извор на тероризма в последните години. "Спомняте си израелското посолство в Аржентина, те дадоха ли компенсации, а за Сарафово дадоха ли? Този режим трябва да си спомни, че има дълга история в подкрепа на тероризма".

Относно унищожаването на военни цели в Иран и запазването на военната сила на страната да удря съседите си и целта на Техеран, израелският посланик каза, че вече 12-13 държави са нападнати в зависимост как се разглежда атаката в Кипър, но като спрямо разпростирането на военните действия в района, те искат да глобализират този конфликт, коментира той. "Искат да наложат САЩ да спрат операцията, но едновременно с това искат да предизвикат икономическа криза, виждате затварят протока Ормуз".