Видна белоруска опозиционерка взе награда, присъдена ѝ, докато беше в затвора

Видната белоруска опозиционерка прие днес наградата „Карл Велики“ за принос към европейското единство, която не успя да получи преди четири години, докато беше в затвора в родината си, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Колесникова получи наградата на церемония в Аахен, Германия. Тя спечели наградата през 2022 г., когато тя беше получена от нейно име от сестра ѝ Татяна Хомич.

Колесникова беше ключова фигура в масовите протести, които разтърсиха Беларус през 2020 г. Тя беше близък съюзник на лидера на беларуската опозиция Светлана Тихановская, която беше принудена да напусне страната, след като се противопостави на авторитарния президент Александър Лукашенко на изборите през същата година.

Колесникова стана голям символ на съпротивата, когато беларуските власти се опитаха да я депортират през септември 2020 г. Откарана до украинската граница, тя за кратко се откъсна от силите за сигурност, скъса паспорта си и се върна пеша в Беларус, където властите я задържаха отново.

43-годишната професионална флейтистка беше осъдена на 11 години затвор през 2021 г. по обвинения, включително заговор за завземане на властта.

Колесникова беше освободена през декември заедно с десетки други политически затворници като част от споразумение с Вашингтон, което отмени осакатяващите американски санкции върху износа на беларуски торове.