Мъск: След седмица „Тесла“ стартира проекта си за гигафабрика за чипове с AI

Главният изпълнителен директор на "Тесла" (Tesla) Илон Мъск заяви, че проектът на компанията за производство на чипове за изкуствен интелект Terafab ще бъде стартиран след седем дни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Още миналата година Мъск посочи, че компанията вероятно ще трябва да изгради „гигантска фабрика за чипове“, за да произвежда необходимите компоненти за системите си за изкуствен интелект.

В момента „Тесла“ разработва пето поколение чип за изкуствен интелект – Ей Ай 5 (AI5), предназначен да подпомага развитието на автономните технологии на компанията. Чиповете се използват за системите за автономно управление на автомобилите, включително софтуера за тотален автопилот (Full Self-Driving).

По време на годишното събрание на компанията през миналата година Мъск представи и възможни планове за производството на новия чип. Тогава той заяви, че производителят на електромобили може да работи съвместно с "Интел" (Intel), макар че към момента не е подписано конкретно споразумение.

Мъск отбеляза също, че „Тесла“ си партнира с производители на чипове като Ти Ес Ем Си (TSMC) от Тайван и "Самсунг" (Samsung) от Южна Корея.

По думите му дори при най-оптимистичните сценарии за производство от доставчиците на компанията, количествата чипове няма да бъдат достатъчни за бъдещите нужди на „Тесла“. Затова компанията обмисля изграждането на собствена огромна фабрика за производство на чипове за изкуствен интелект, която Мъск определи като терафаб „terafab“ – съоръжение, значително по-голямо от настоящите заводи от типа гигафабрики „gigafactory“.