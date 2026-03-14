ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22469347 www.24chasa.bg

Протест срещу режимa на тока в Куба прерасна в нападение над офис на Комунистическата партия

Кадър от Куба Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Антиправителствени протестиращи нападнаха офис на Комунистическата партия на Куба в северната част на страната, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Безредиците избухнаха в град Морон на около 400 км източно от столицата Хавана и близо до остров Кайо Коко.

Според информация на местния в. "Инвасор" протестът е започнал мирно късно вчера като демонстрация срещу честите прекъсвания на електрозахранването и недостига на храни, които се изострят от американска петролна блокада. През нощта обаче митингът е прераснал в насилие.

В социалните мрежи се появиха видеоклипове, показващи голям пожар и хора, които хвърлят камъни по сградата, докато се чуват скандирания "свобода". Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди автентичността на кадрите чрез независими източници.

Кадър от Куба

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

