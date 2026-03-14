Кметът на Москва: Противовъздушната отбрана е свалила 28 дрона, летящи към града

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руската система за противовъздушна отбрана унищожи още шест дрона, летящи към Москва, с това те стават 28, предаде ТАСС, като цитира съобщение на кмета на града Сергей Собянин в канала му в Макс.

"Унищожени са шест безпилотни летателни апарата, летящи към Москва. На мястото, където са паднали отломките, работят специалисти от спешните служби", се казва в съобщението, цитирано от БТА.

По-рано кметът съобщи за унищожаването на 22 дрона, летящи към Москва. По този начин броят им достигна 28, отбелязва ТАСС.