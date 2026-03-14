Полетите на „Луфтханза“ се върнаха към нормалния си график

Полетите на германската авиокомпания „Луфтханза“ (Lufthansa) се върнаха към нормалния си график днес, след като приключи двудневната стачка на пилотите, съобщи компанията, цитирана от ДПА и БТА.

Стачните действия засегнаха основно основните хъбове на превозвача във Франкфурт и Мюнхен, като полети от и до София също не бяха изпълнявани.

По данни на авиокомпанията по време на стачката все пак са изпълнени над 50 на сто от първоначално планираните полети, а при дългите маршрути делът е достигнал около 60 на сто.

Регионалното подразделение „Луфтханза Ситилайн“, което участва в стачката само в четвъртък, е успяло да изпълни почти цялата си полетна програма в петък, уточниха от компанията.

От синдиката на пилотите „Ферайнигунг Кокпит“ обаче оспориха оценката на авиокомпанията за ограниченото въздействие на стачката.

Според профсъюза в първия ден на стачката са отменени близо 80 на сто от около 800-те планирани полета на „Луфтханза“, или над 600 полета, което е повече от два пъти над първоначалната прогноза на синдиката.

По данни на организацията и вторият ден от стачката е оказал по-сериозно въздействие от очакваното върху операциите на „Луфтханза“ и „Луфтханза Карго“. От около 700 планирани полета са отменени над 550, посочиха от профсъюза и определиха стачката като „като цяло много успешна“.

Спорът при „Луфтханза Ситилайн“ е свързан основно с искане за увеличение на заплатите, докато конфликтът при „Луфтханза“ и „Луфтханза Карго“ се фокусира върху по-високи корпоративни пенсии за пилотите.