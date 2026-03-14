Полетите на „Луфтханза“ се върнаха към нормалния си график

944
"Луфтханза" СНИМКА: Пиксабей

Полетите на германската авиокомпания „Луфтханза“ (Lufthansa) се върнаха към нормалния си график днес, след като приключи двудневната стачка на пилотите, съобщи компанията, цитирана от ДПА и БТА.

Стачните действия засегнаха основно основните хъбове на превозвача във Франкфурт и Мюнхен, като полети от и до София също не бяха изпълнявани.

По данни на авиокомпанията по време на стачката все пак са изпълнени над 50 на сто от първоначално планираните полети, а при дългите маршрути делът е достигнал около 60 на сто.

Регионалното подразделение „Луфтханза Ситилайн“, което участва в стачката само в четвъртък, е успяло да изпълни почти цялата си полетна програма в петък, уточниха от компанията.

От синдиката на пилотите „Ферайнигунг Кокпит“ обаче оспориха оценката на авиокомпанията за ограниченото въздействие на стачката.

Според профсъюза в първия ден на стачката са отменени близо 80 на сто от около 800-те планирани полета на „Луфтханза“, или над 600 полета, което е повече от два пъти над първоначалната прогноза на синдиката.

По данни на организацията и вторият ден от стачката е оказал по-сериозно въздействие от очакваното върху операциите на „Луфтханза“ и „Луфтханза Карго“. От около 700 планирани полета са отменени над 550, посочиха от профсъюза и определиха стачката като „като цяло много успешна“.

Спорът при „Луфтханза Ситилайн“ е свързан основно с искане за увеличение на заплатите, докато конфликтът при „Луфтханза“ и „Луфтханза Карго“ се фокусира върху по-високи корпоративни пенсии за пилотите.

