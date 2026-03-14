Хакан Фидан: Турция обсъжда противоречия с Иран относно изстреляните към нея ракети

Турският министър на външните работи Хакан Фидан

Турският външен министър Хакан Фидан заяви днес, че Иран е отрекъл отговорност за ракетите, изстреляни към Турция, като добави, че Анкара обсъжда противоречия между изявленията на Техеран и наличните технически данни за изстрелванията, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

На пресконференция в Анкара Фидан заяви, че турските власти разполагат с технически данни във връзка с изстреляните към Турция ракети и повдигат въпроси за несъответствията пред иранските власти.

Министерството на националната отбрана на Турция съобщи вчера, че балистична ракета, изстреляна от Иран и навлязла в турското въздушно пространство, е била обезвредена от елементи на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположени в Източното Средиземноморие. Това беше трета ракета, насочена към Турция, от началото на войната срещу Иран, започнала с американско-израелските удари на 28 февруари. И при предишните два случая от 4 и 9 март иранските балистични ракети бяха прехванати със средствата на противовъздушната отбрана на НАТО. Президентът на Иран Масуд Пезешкиан каза тогава на турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че Иран не е източникът на ракетите, навлезли в турското въздушно пространство.

