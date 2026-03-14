Израел уби двама високопоставени ирански разузнавачи, близки до ръководството на режима

Израел ликвидира двама високопоставени ирански разузнавателни служители само дни след като те бяха назначени да заменят убития си началник, пише Fox News.

Израелската армия съобщи в събота, че двамата са били близки до ръководството на иранския режим. По данни на Израелските отбранителни сили, в петък израелските военновъздушни сили са извършили прецизен удар в Техеран въз основа на разузнавателна информация.

При операцията са били убити Абдола Джалали-Насаб и Амир Шариат – високопоставени представители в разузнавателното управление на командването за извънредни ситуации „Хатам ал-Анбия", което е пряко подчинено на върховното ръководство на Иран.

Според израелската армия двамата са били назначени на постовете си, след като ръководителят на разузнавателното управление Салех Асади е бил ликвидиран в началото на операцията „Ревящият лъв", стартирала на 28 февруари.

Израелските власти твърдят, че Джалали-Насаб и Шариат са били ключови фигури в иранската разузнавателна общност и са поддържали тесни връзки с ръководството на страната.

Разузнавателният отдел на командването „Хатам ал-Анбия" отговаря за анализирането на събраната информация, която след това се представя на висшите представители на иранската система за сигурност по време на редовни оценки на ситуацията. Според Израел именно на базата на тези анализи се вземат решенията за действията срещу държавата Израел.