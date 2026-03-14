Тръмп призова Китай, Япония, Франция и още държави да изпратят военни кораби в Близкия Изток

Тръмп: САЩ ще продължи да бомбардира безмилостно Иран

Тръмп призова държави като Китай, Франция, Япония, Южна Корея и Великобритания да изпратят военни кораби, за да гарантират сигурността на корабоплаването и да премахнат заплахата от страна на Иран, пише "Дейли мейл".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви още, че Съединените щати ще продължат да „бомбардират безмилостно" Иран, след като Техеран отправи заплахи за отвличане на американски военни. Изявлението идва на фона на ескалацията около Ормузкият пролив и след въздушни удари по остров Харк.

В публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп заяви, че „много държави" ще изпратят военни кораби, за да гарантират безопасността на корабоплаването през стратегическия пролив. Той призова и Обединеното кралство да се включи в усилията.

По думите му, след серия от нощни удари по военна инфраструктура на остров Харг, иранското ръководство е било „напълно обезглавено". Според Тръмп страните, засегнати от опитите на Иран да затвори Ормузкия пролив, ще действат съвместно със САЩ, за да осигурят свободното преминаване на кораби.

Той твърди също, че американските сили вече са унищожили „100% от военните способности на Иран", но предупреди, че дори след тежките загуби Техеран може да извършва ограничени атаки – например с дронове, мини или ракети с малък обсег в района на пролива.

Междувременно той предупреди, че САЩ ще продължат въздушните удари по крайбрежието на Иран и ще унищожават ирански лодки и кораби в района, докато Ормузкият пролив не бъде отворен и безопасен за международния трафик.

В същото време петролният терминал във Fujairah – едно от най-големите съоръжения за съхранение и търговия с петрол в Близкия изток – е бил ударен при атака с дрон. Градът, разположен на Оманския залив, е ключов център за зареждане на кораби и има стратегическо значение, тъй като корабите могат да достигат до него без да преминават през Ормузкия пролив.

Атаката идва след като през последните дни Техеран е извършил няколко нападения срещу плавателни съдове, преминаващи през стратегическия морски маршрут.