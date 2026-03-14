ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22470228 www.24chasa.bg

Китаристът Фил Кембъл от британската група „Мотърхед" почина на 64-годишна възраст

Свещ

Китаристът Фил Кембъл почина на 64-годишна възраст, предаде Би Би Си, като цитира съобщение на семейството му. 

Той свиреше в британската група „Мотърхед” от 1984 до 2015 г., когато бандата се разпадна след смъртта на фронтмена Леми Килмистър. Това припомня БТА.

В публикация във фейсбук семейството на Кембъл съобщи, че той е починал след „дълга и смела борба в интензивно отделение след сложна голяма операция“. Той бе „предан съпруг, чудесен баща, горд и любящ дядо“, казват роднините му.

„Всички, които го познаваха, го обичаха искрено и ще ни липсва безкрайно“, се казва още в публикацията, цитирана от Би Би Си. „Неговото наследство, музиката и спомените, които създаде у толкова много хора, ще останат завинаги“.

„Мотърхед” отдаде почит на Кембъл с публикация в Инстаграм, описвайки „прекрасния“ китарист като „огромен лъч светлина“.

„Фил беше прекрасен китарист, автор, изпълнител и музикант, в чиито вени течеше „Мотърхед”, написаха от групата. „Не можеше да си около него, без да се усмихнеш поне 20 пъти, защото, ... Фил обичаше живота и го живееше с голяма радост. С много любов и почивай в мир, Фил. Светът току-що загуби един огромен лъч светлина и ние сме съкрушени“, се казва в публикацията, цитирана от Би Би Си.

Групата „Мотърхед" създаде хевиметъл химни, сред които Ace of Spades.

След разпадането на бандата Кембъл продължи да прави турнета със собствената си група, заедно с тримата си сина, припомня Би Би Си.

 

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

